100 Thieves sono i campioni del VALORANT First Stike NA

Finalmente sono stati incoronati i campioni del Nord America per VALORANT First Strike, dopo centinaia di partite. A battere i TSM e portare a casa il trofeo è stata l'organizzazione Esport 100 Thieves, vincendo con 3-1 e ricevendo $40.000. In una giocata particolarmente spettacolare su Bind, Peter "Asuna" Mazuryk ha usato lo Showstopper di Raze, facendo esplodere 3 giocatori della TSM e colpendone un quarto dritto in testa. Il diciassettenne osservava pazientemente il picco, eliminando Yassine "Subroza" Taoufik per il quinto e ultimo. ANOTHER CLUTCH from @Hiko ?#100T #FirstStrike pic.twitter.com/VjV5H8mNby — 100 Thieves (@100Thieves) December 7, 2020 Il primo posto di 100 Thieves segna la rapida ascesa di una squadra che ...

