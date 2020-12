Verbier, sciatori ammassati all’ingresso della funivia. Bufera in Svizzera (Di domenica 6 dicembre 2020) Il governo locale ha subito chiesto provvedimenti, che sono stati adottati: rispetto dei segnali a terra, distanziamento e personale aggiuntivo. Ma si scia dappertutto Leggi su corriere (Di domenica 6 dicembre 2020) Il governo locale ha subito chiesto provvedimenti, che sono stati adottati: rispetto dei segnali a terra, distanziamento e personale aggiuntivo. Ma si scia dappertutto

