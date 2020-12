UFC on ESPN 19 – Marvin Vettori è fantastico! (Di domenica 6 dicembre 2020) UFC On ESPN 19 è l’evento che consacra Marvin Vettori nelle MMA mondiali. Marvin vince via decisione unanime contro Jack Hermansson, in un incontro che è già nella storia dei pesi medi UFC, per il maggior numero di colpi scambiati. Nel co main event Jamahal Hill dimostra di essere all’altezza dei primi 15 posti del ranking dei pesi massimi leggeri stracciando una leggenda come Ovince St. Preux. Nel resto dell’evento tanta azione. Ilia Topuria, Jordan Leavitt e Gabriel Benitez mettono a segno tre KO sensazionali. In particolare quello di Leavitt che realizza un raro knock out via slam, con davvero pochi precedenti nella UFC. EARLY KNOCKDOWN!@MarvinVettori is swarming! #UFCVegas16 pic.twitter.com/GGRqG4yXjO— UFC Europe (@UFCEurope) December 6, 2020 Il knockdown di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) UFC On19 è l’evento che consacranelle MMA mondiali.vince via decisione unanime contro Jack Hermansson, in un incontro che è già nella storia dei pesi medi UFC, per il maggior numero di colpi scambiati. Nel co main event Jamahal Hill dimostra di essere all’altezza dei primi 15 posti del ranking dei pesi massimi leggeri stracciando una leggenda come Ovince St. Preux. Nel resto dell’evento tanta azione. Ilia Topuria, Jordan Leavitt e Gabriel Benitez mettono a segno tre KO sensazionali. In particolare quello di Leavitt che realizza un raro knock out via slam, con davvero pochi precedenti nella UFC. EARLY KNOCKDOWN!@is swarming! #UFCVegas16 pic.twitter.com/GGRqG4yXjO— UFC Europe (@UFCEurope) December 6, 2020 Il knockdown di ...

Jorge Masvidal vs Colby Covington nei piani di UFC 258

E’ stato reso noto che un possibile incontro tra Jorge Masvidal e Colby Covington potrebbe essere inserito nella card di UFC 258, evento fissato per febbraio. Dopo settimane di ...

