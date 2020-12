Situazione maltempo a Lignano (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella notte si sono registrati ancora forti venti da Sud con raffiche fino a 70 km/h e conseguente importante mareggiata e fenomeni di erosione in diverse zone del litorale. Nessuna particolare criticità rilevata in concomitanza con il picco notturno di marea e con le piogge del primo mattino. Le previsioni per le prossime ore, in continua evoluzione, prevedono la possibilità di ulteriori precipitazioni anche intense e temporali. Prosegue il monitoraggio del territorio con particolare attenzione al prossimo picco di marea del primo pomeriggio. Si ricorda che sono chiusi l’accesso al Faro Rosso a Sabbiadoro e gli accessi al Passo Barca e alla passeggiata Hemingway a Riviera. aggiornamento domenica ore 10 Leggi su udine20 (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella notte si sono registrati ancora forti venti da Sud con raffiche fino a 70 km/h e conseguente importante mareggiata e fenomeni di erosione in diverse zone del litorale. Nessuna particolare criticità rilevata in concomitanza con il picco notturno di marea e con le piogge del primo mattino. Le previsioni per le prossime ore, in continua evoluzione, prevedono la possibilità di ulteriori precipitazioni anche intense e temporali. Prosegue il monitoraggio del territorio con particolare attenzione al prossimo picco di marea del primo pomeriggio. Si ricorda che sono chiusi l’accesso al Faro Rosso a Sabbiadoro e gli accessi al Passo Barca e alla passeggiata Hemingway a Riviera. aggiornamento domenica ore 10

