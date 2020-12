Sampdoria, Ranieri: “Primo tempo in difficoltà meglio nella ripresa ma Milan grande squadra” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Sampdoria ha provato invano a fermare la corsa del Milan. Blucerchiati sconfitti 2-1 e il tecnico Claudio Ranieri ha analizzato il passo falso interno contro la capolista. "Il primo tempo volevamo fare una partita diversa non dando la profondità ma il Milan che non ci ha fatto ripartire. nella ripresa la mia squadra ha lottato e forse avremmo anche meritato anche se il Milan ha disputato una grande partita. Adesso dobbiamo reagire subito e non rimanere sott'acqua. Ripartiremo da due trasferte difficili come Napoli e Verona ma dobbiamo reagire subito. Milan da scudetto? Difficile dirlo, gioca a memoria e fanno movimenti sincronizzati per rompere la linea difensiva avversaria. Non so se sono i più forti ma hanno la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) Laha provato invano a fermare la corsa del. Blucerchiati sconfitti 2-1 e il tecnico Claudioha analizzato il passo falso interno contro la capolista. "Il primovolevamo fare una partita diversa non dando la profondità ma ilche non ci ha fatto ripartire.la mia squadra ha lottato e forse avremmo anche meritato anche se ilha disputato unapartita. Adesso dobbiamo reagire subito e non rimanere sott'acqua. Ripartiremo da due trasferte difficili come Napoli e Verona ma dobbiamo reagire subito.da scudetto? Difficile dirlo, gioca a memoria e fanno movimenti sincronizzati per rompere la linea difensiva avversaria. Non so se sono i più forti ma hanno la ...

zazoomblog : Sampdoria Ranieri: “Primo tempo in difficoltà meglio nella ripresa ma Milan grande squadra” - #Sampdoria #Ranieri:… - cesapino85 : #Ranieri davanti ai microfoni di #Sky, si conferma la grande persona che è. Veramente un grande uomo! Buona fortuna… - LorenzoMaiocchi : RT @salda__: Secondo Ranieri, rigore del Milan netto e quello della Sampdoria non c’era. Fumano gli altri, lui no. Lo stile non si compra a… - talebanikov : RT @salda__: Secondo Ranieri, rigore del Milan netto e quello della Sampdoria non c’era. Fumano gli altri, lui no. Lo stile non si compra a… - Fralallo_Bot : RT @salda__: Secondo Ranieri, rigore del Milan netto e quello della Sampdoria non c’era. Fumano gli altri, lui no. Lo stile non si compra a… -