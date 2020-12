Nespresso Vertuo | il nuovo sistema a capsule che rivoluziona il caffè domestico

Leggi su it.mashable

(Di domenica 6 dicembre 2020)prova a proiettarsi nel futuro e cerca di dare una spallata al mercato dellecompatibili L’utilizzo è veramente futuristico. Basta un click per aprire il coperchio, poi – dopo aver inserito la capsula – un altro click per farlo chiudere e far partire il processo di estrazione