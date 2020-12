(Di domenica 6 dicembre 2020) GENOVA, 06 DIC - Reduce da quattro sconfitte consecutive il tecnico delrimane in bilico, nonostante la fiducia confermata in settimana dopo la sconfitta con il Parma e si giocherà molto ...

AnsaLiguria : Maran: 'Essere da Genoa dalla testa ai piedi'. I tifosi contestano la squadra con uno striscione al 'Signorini'… - junews24com : Maran: «Il morale non può essere buono. Dobbiamo cambiare trend» - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ALLENATORE - Maran: 'Dobbiamo essere Genoa dalla testa ai piedi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ALLENATORE - Maran: 'Dobbiamo essere Genoa dalla testa ai piedi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ALLENATORE - Maran: 'Dobbiamo essere Genoa dalla testa ai piedi' -

Ultime Notizie dalla rete : Maran Essere

A Firenze per interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive, sfida chiave per il futuro del tecnico: "Il nostro primo obiettivo è ..."Dobbiamo essere il Genoa, dalla testa ai piedi”. Rolando Maran alla vigilia della delicatissima trasferta di Firenze va al cuore del problema. Non parla di schemi, di tattiche e di infortuni. Ma di c ...