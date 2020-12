Maltempo – Nord-Est in ginocchio: molte famiglie isolate e senza corrente elettrica, Brennero off limits (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Maltempo continua ad accanirsi con violenza su molte regioni italiane, e in alcune zone insiste brutale ormai da venerdì. Diverse le criticità, dovute in particolare alle piogge abbondanti ma anche ai venti intensi. In diversi settori i fiumi hanno superato il livello di guardia e si registrano anche alcune esondazioni, numerosi i disagi nelle strade, dove si stanno verificando Leggi su periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilcontinua ad accanirsi con violenza suregioni italiane, e in alcune zone insiste brutale ormai da venerdì. Diverse le criticità, dovute in particolare alle piogge abbondanti ma anche ai venti intensi. In diversi settori i fiumi hanno superato il livello di guardia e si registrano anche alcune esondazioni, numerosi i disagi nelle strade, dove si stanno verificando

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - RaiNews : Da ieri sera sono anche bloccate l'autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno e Brennero e la statale in entramb… - Agenzia_Ansa : #maltempo L'Italia sott'acqua da Nord a Sud, esonda il #Panaro, allerta #fiumi nel modenese. Caos #neve in… - joselitacapponi : RT @LatinaQTW: Il maltempo fa paura, esonda il Torrente Pontone. Danni in tutta la provincia da nord a sud - MoliPietro : Maltempo – Nord-Est in ginocchio: molte famiglie isolate e senza corrente elettrica, Brennero off limits -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Nord Maltempo: la neve continua a cadere copiosa al nord, rovesci al sud Rai News Maltempo – Nord-Est in ginocchio: molte famiglie isolate e senza corrente elettrica, Brennero off limits

Il maltempo continua ad accanirsi con violenza su molte regioni italiane, e in alcune zone insiste brutale ormai da venerdì. Diverse le criticità, dovute in particolare alle piogge abbondanti ma anch ...

Maltempo, allerta codice giallo alla vigilia del ponte dell'Immacolata

La perturbazione che sta interessando le regioni centrali, fra queste anche la Toscana, porterà ancora tempo instabile anche per i prossimi giorni. La ...

Il maltempo continua ad accanirsi con violenza su molte regioni italiane, e in alcune zone insiste brutale ormai da venerdì. Diverse le criticità, dovute in particolare alle piogge abbondanti ma anch ...La perturbazione che sta interessando le regioni centrali, fra queste anche la Toscana, porterà ancora tempo instabile anche per i prossimi giorni. La ...