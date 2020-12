Lutto per i Vigili del fuoco, il collega Giuseppe Mura morto di Covid a 55 anni (Di domenica 6 dicembre 2020) 'È con dolore che abbiamo saputo della scomparsa a causa del Covid-19 del collega Giuseppe Mura , in servizio a Sassari . Il capo dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo Fabio Dattilo esprimono a ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020) 'È con dolore che abbiamo saputo della scomparsa a causa del-19 del, in servizio a Sassari . Il capo dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo Fabio Dattilo esprimono a ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Ospedale in lutto per la scomparsa di Ciro Rossi: "Ci mancherai" LA NAZIONE Virus, altra giovane vittima in Campania: l’architetto e giornalista muore a 44 anni

Benevento, il giornalista Gianluca Mannato muore di Covid a 44 anni. Il ricordo del sindaco Mastella

