L'ultima notte da soli? La Gregoraci gela Pretelli: entrano nel Cucurio, il gesto che lo umilia (Di domenica 6 dicembre 2020) Prima notte insieme nel Cucurio per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip e subito grande delusione per l'ex velino di Striscia la notizia. La 40enne showgirl calabrese ha già annunciato l'addio al reality di Canale 5 ma Alfonso Signorini le ha strappato un ultimo giorno insieme a Pretelli nell'ex tugurio della casa, "per fare chiarezza tra di voi". Eli e Pierpaolo scendono nel Cucurio, ridono e scherzano. A casa i telespettatori che seguono la diretta sono in trepidante attesa del colpo di scena: il bacio, la dichiarazione d'amore, qualsiasi altra romanticheria. Sperano che finalmente la Gregoraci molli gli ormeggi e si lasci andare alla passione. E invece, altra doccia gelata per loro ma soprattutto per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Primainsieme nelper Elisabettae Pierpaoloal Grande Fratello Vip e subito grande delusione per l'ex velino di Striscia la notizia. La 40enne showgirl calabrese ha già annunciato l'addio al reality di Canale 5 ma Alfonso Signorini le ha strappato un ultimo giorno insieme anell'ex tugurio della casa, "per fare chiarezza tra di voi". Eli e Pierpaolo scendono nel, ridono e scherzano. A casa i telespettatori che seguono la diretta sono in trepidante attesa del colpo di scena: il bacio, la dichiarazione d'amore, qualsiasi altra romanticheria. Sperano che finalmente lamolli gli ormeggi e si lasci andare alla passione. E invece, altra docciata per loro ma soprattutto per ...

