Live Non è la d’Urso, salta la luce in studio, ma Barbara va avanti: “Il blackout non ci ferma” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Barbara d’Urso l’ha chiamato centinaia di volte e stasera il blackout c’è stato sul serio e non per il famoso Live sentiment. Durante il segmento di Live Non è la d’Urso dedicato al Covid la conduttrice stava parlando con i suoi ospiti, Bruno Vespa e Mario Giordano, quando in studio è saltata la luce. La trasmissione non è stata interrotta, Carmelita è rimasta al buio, ma ha chiesto al regista Massimo Fusi di non staccare il collegamento e di inquadrare lo studio: “Vi avviso che c’è stato un blackout qui a Milano e siamo completamente nell’oscurità. Ma facciamo vedere tranquillamente lo studio, grazie. Fusi, puoi anche farlo vedere, fai vedere, inquadra dall’alto. Noi in questo momento ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 dicembre 2020)l’ha chiamato centinaia di volte e stasera ilc’è stato sul serio e non per il famososentiment. Durante il segmento diNon è ladedicato al Covid la conduttrice stava parlando con i suoi ospiti, Bruno Vespa e Mario Giordano, quando inta la. La trasmissione non è stata interrotta, Carmelita è rimasta al buio, ma ha chiesto al regista Massimo Fusi di non staccare il collegamento e di inquadrare lo: “Vi avviso che c’è stato unqui a Milano e siamo completamente nell’oscurità. Ma facciamo vedere tranquillamente lo, grazie. Fusi, puoi anche farlo vedere, fai vedere, inquadra dall’alto. Noi in questo momento ...

