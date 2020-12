Il Monaco ritrova Pellegri | l’ex Genoa ritorna al gol dopo più di due anni

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 6 dicembre 2020) Pietroè tornato al gol. Il giovane attaccante del, che nel dicembre 2016 esordì in Serie A con la maglia delall’età di 15e 280 giorni e impressionò tutti segnando a Roma e Lazio, è andato a segno oggi contro il Lille. Ilha però perso per 2-1 e quello di, subentrato al 70?, è stato il gol della bandiera della squadra allenata da Kovac. Ben servito da Fabregas, ha stoppato di petto e di sinistro ha trafitto il portiere avversario.centravanti delnon andava segno da agosto 2018. Una serie di infortuni sembravano aver rallentato la sua ascesa, ma ora – ancheaver debuttato in Nazionale l’11 novembre scorso – sembra essersito. Foto: Twitter Pietro ...