Il Milan vince anche a Genova con la Samp, in gol Kessiè e Castillejo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Genova (ITALPRESS) – Un primo tempo a senso unico sbloccato da un rigore di Kessiè. Una ripresa più equilibrata ma comunque favorevole ai rossoneri con il sigillo decisivo di Castillejo che rende inutile la successiva rete di Ekdal. Il Milan batte la Sampdoria, a Marassi, per 2-1, e ottiene la sesta vittoria esterna consecutiva in campionato, come solo nel 1964 e nel 1993 era riuscito a fare. Ma soprattutto mantiene l’imbattibilità stagionale in Serie A e consolida il primato della classifica grazie, ai 26 punti collezionati fin qui, cinque in più dell’Inter, seconda. L’atteggiamento della squadra di Pioli è subito aggressivo al Ferraris ma la prima occasione da gol è di stampo blucerchiato: all’8? sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tonelli esce vincitore da una mischia e di testa indirizza la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Un primo tempo a senso unico sbloccato da un rigore di. Una ripresa più equilibrata ma comunque favorevole ai rossoneri con il sigillo decisivo diche rende inutile la successiva rete di Ekdal. Ilbatte ladoria, a Marassi, per 2-1, e ottiene la sesta vittoria esterna consecutiva in campionato, come solo nel 1964 e nel 1993 era riuscito a fare. Ma soprattutto mantiene l’imbattibilità stagionale in Serie A e consolida il primato della classifica grazie, ai 26 punti collezionati fin qui, cinque in più dell’Inter, seconda. L’atteggiamento della squadra di Pioli è subito aggressivo al Ferraris ma la prima occasione da gol è di stampo blucerchiato: all’8? sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tonelli esce vincitore da una mischia e di testa indirizza la ...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - carlinohugo : lo vince il Milan - LukeRedblack : @RealPiccinini ogni domenica fa la stessa domanda a tutti “Ma il Milan è la squadra più forte del campionato?” Come… - danieleroch : RT @andreavianel: Che sofferenza! Il Milan vince ancora. Vince ancora. Encomio per Gabbia e ancora per il figlio di Thor. Buona Samp, va de… - valerioj000 : Se la Juventus non prende spalletti subitissimo questo Milan vince lo scudetto passeggiando. Mi spiace per interist… -