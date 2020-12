Gattuso: “I giocatori non devono assomigliarmi, altrimenti non giocherebbero. Io avrei fatto panchina in una squadra così” (Di domenica 6 dicembre 2020) Gennaro Gattuso ha analizzato la vittoria del Napoli a Crotone ai microfoni di Sky: “Le gare sono tutte difficili, devo fare i complimenti alla squadra. Abbiamo sofferto ma l’importante è tenere botta, il risultato è bugiardo, il Crotone ci ha messo in difficoltà. Ogni gara ha storia a sé e non è facile giocare ogni tre giorni: l’importante è fare meno danni possibile, perdere meno giocatori. La classifica? Serve dare continuità, abbiamo 21 punti sul campo e giovedì ci sarà in gioco il primo obiettivo stagionale, contro un avversario molto difficile. I giocatori? Non devono assomigliare a me, voglio una squadra. I calciatori che mi somigliano non li faccio giocare, la mia idea di gioco è diversa: un calcio così difficile e pensante non sarei stato in grado di farlo. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Gennaroha analizzato la vittoria del Napoli a Crotone ai microfoni di Sky: “Le gare sono tutte difficili, devo fare i complimenti alla. Abbiamo sofferto ma l’importante è tenere botta, il risultato è bugiardo, il Crotone ci ha messo in difficoltà. Ogni gara ha storia a sé e non è facile giocare ogni tre giorni: l’importante è fare meno danni possibile, perdere meno. La classifica? Serve dare continuità, abbiamo 21 punti sul campo e giovedì ci sarà in gioco il primo obiettivo stagionale, contro un avversario molto difficile. I? Nonassomigliare a me, voglio una. I calciatori che mi somigliano non li faccio giocare, la mia idea di gioco è diversa: un calcio così difficile e pensante non sarei stato in grado di farlo. ...

