F1, Charles Leclerc e l'ennesimo fine settimana da Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Grande qualifica, poi l'incidente evitabile (Di domenica 6 dicembre 2020) Grandissima amarezza in casa Ferrari al termine del doppio appuntamento in Bahrain, con un solo punto conquistato complessivamente dalla scuderia di Maranello nell'arco dei due GP andati in scena a Sakhir. Quest'oggi però, rispetto allo scorso weekend, c'era la sensazione di poter raccogliere punti pesanti dopo il lampo di Charles Leclerc in occasione delle qualifiche. Il monegasco della Rossa, magistrale al sabato con un superlativo 4° posto in griglia, ha però rovinato tutto uscendo di scena nel corso del primo giro a causa di un errore di valutazione molto grave (che gli costerà anche 3 posizioni di penalità in griglia ad Abu Dhabi). Leclerc, autore di un discreto scatto al via dalla seconda fila, ha provato a sfruttare l'errore di Bottas in curva 2 per attaccare la Red Bull di Verstappen ma è andato troppo lungo in frenata.

