Crotone-Napoli, le formazioni ufficiali (Di domenica 6 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive di Stroppa e Gattuso per Crotone-Napoli, posticipo della domenica in programma alle ore 18.00, valevole per la decima giornata di Serie A 2020-21: Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. All.Stroppa Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.Gattuso Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive di Stroppa e Gattuso per, posticipo della domenica in programma alle ore 18.00, valevole per la decima giornata di Serie A 2020-21:(3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. All.Stroppa(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.Gattuso Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

VincenzoLombar1 : Il #Napoli e #Gattuso sono pronti a far diventare il #Crotone un Bayern Monaco casereccio..#CrotoneNapoli - Pall_Gonfiato : #Crotone-#Napoli, #Zielinski: 'Faremo di tutto per conquistare i 3 punti' - vito22776509 : @SkySport la telecamera principale, della partita Crotone - Napoli, presenta un'alone, potete provvedere? - partenopeppe : Crotone Napoli giocata nel deserto - alvanofabio : @SkySport Per favore, potete fa pulire la telecamera centrale nella partita Crotone - Napoli? Ha un vistoso alone al centro. Grazie. -