Covid: Usa, oltre un milione di casi in 5 giorni (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA, 06 DIC - Gli Stati Uniti hanno registrato oltre un milione di casi di coronavirus nei primi cinque giorni di dicembre e nella giornata di ieri il numero dei nuovi contagi ha superato quota ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA, 06 DIC - Gli Stati Uniti hanno registratoundidi coronavirus nei primi cinquedi dicembre e nella giornata di ieri il numero dei nuovi contagi ha superato quota ...

