Covid Liguria, i dati di oggi: più guariti che positivi, calano i ricoveri (Di domenica 6 dicembre 2020) La Sono 304 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 3.092 tamponi e 3.115 tamponi antigenici rapidi, meno delle guarigioni certificate dalle Asl : ... Leggi su lanazione (Di domenica 6 dicembre 2020) La Sono 304 i nuovi casi dità al-19 registrati innelle ultime 24 ore a fronte di 3.092 tamponi e 3.115 tamponi antigenici rapidi, meno delle guarigioni certificate dalle Asl : ...

NickCelentano : Quando passerà la sciagura covid, bisognerà agire contro il #Maltempo. Ormai non si tratta più di acquazzoni,è clim… - genesdegenes : RT @fo1984: È ancora lì che legge le mail? #liguria #toti #covid - qn_lanazione : Covid Liguria, i dati di oggi: più guariti che positivi, calano i ricoveri #Covid #Coronavirus #Liguria #6dicembre - infoitinterno : Covid, 'ancora 15 giorni perché cali la mortalità in Liguria' - infoitinterno : Covid, in Liguria Rt a 0,67: «Se la curva continua a scendere, 100 ricoveri a gennaio» -