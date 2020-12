Coronavirus: calciatori dell’Empoli positivi alla vigilia della partita col Pordenone (Di domenica 6 dicembre 2020) Nuovi casi asintomatici di positività al Covid-19 nell'Empoli alla vigilia della sfida di domani sera contro il Pordenone, in programma a Lignano Sabbiadoro. Con una nota ufficiale l'Empoli comunica che a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri, 5 dicembre, (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 Leggi su firenzepost (Di domenica 6 dicembre 2020) Nuovi casi asintomatici dità al Covid-19 nell'Empolisfida di domani sera contro il, in programma a Lignano Sabbiadoro. Con una nota ufficiale l'Empoli comunica che a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri, 5 dicembre, (a 48 ore dgara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni casi dità al Covid-19

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: FANTACALCIO - #SerieA, i calciatori positivi al #coronavirus ???? Link ?? - BombeDiVlad : FANTACALCIO - #SerieA, i calciatori positivi al #coronavirus ???? Link ?? - Mediagol : #SerieA, ecco tutti i calciatori attualmente positivi al Covid-19: l’elenco completo squadra per squadra… - 4liveit : Coronavirus 1 dicembre: tre decessi e 138 nuovi casi in provincia tra i quali quattro: - tuttoatalanta : Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid. Per la Dea, 2 in isolamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calciatori Coronavirus: calciatori dell’Empoli positivi alla vigilia della partita col Pordenone Firenze Post Pogba racconta gli strascichi del Covid-19: “Una volta tornato in campo non riuscivo a correre, avevo subito il fiato corto”

La pandemia di Covid-19 ha avuto parecchi effetti sul calcio, a partire dai contagi di stelle del pallone. Come Paul Pogba, che nei primi mesi della nuova stagione sembrava l'ombra di se stesso. Colpa ...

uuid : 2f8cd96c-3752-11eb-8b55-56837f7a3e6a

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...

La pandemia di Covid-19 ha avuto parecchi effetti sul calcio, a partire dai contagi di stelle del pallone. Come Paul Pogba, che nei primi mesi della nuova stagione sembrava l'ombra di se stesso. Colpa ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...