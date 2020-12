Comprare PS5 è impossibile anche per Babbo Natale: la video parodia a SNL (Di domenica 6 dicembre 2020) Lo scorso 19 novembre PS5 si è finalmente fatta strada sul mercato, compreso quello italiano, andando a segnare l’inizio della nuova generazione del gaming secondo Sony. Al prezzo di 499 euro per la console standard e di 399 euro per quella solo digitale – dunque sprovvista di lettore fisico per i dischi -, il colosso giapponese ha dato in pasto agli appassionati il futuro del videogioco casalingo, andando allo stesso tempo a sfidare a muso duro la rivale di casa Microsoft, quella Xbox Series X arrivata sugli scaffali assieme alla “sorellina” Xbox Series S, più piccola ed economica. Peccato che non tutti siano riusciti a soddisfare la propria fame di next-gen. Questo perché PS5 è praticamente introvabile fin dall’apertura dei primi pre-order. E nonostante la successiva comparsa di ulteriori scorte. La piattaforma nipponica è sia richiestissima quanto vessata dai ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Lo scorso 19 novembre PS5 si è finalmente fatta strada sul mercato, compreso quello italiano, andando a segnare l’inizio della nuova generazione del gaming secondo Sony. Al prezzo di 499 euro per la console standard e di 399 euro per quella solo digitale – dunque sprovvista di lettore fisico per i dischi -, il colosso giapponese ha dato in pasto agli appassionati il futuro delgioco casalingo, andando allo stesso tempo a sfidare a muso duro la rivale di casa Microsoft, quella Xbox Series X arrivata sugli scaffali assieme alla “sorellina” Xbox Series S, più piccola ed economica. Peccato che non tutti siano riusciti a soddisfare la propria fame di next-gen. Questo perché PS5 è praticamente introvabile fin dall’apertura dei primi pre-order. E nonostante la successiva comparsa di ulteriori scorte. La piattaforma nipponica è sia richiestissima quanto vessata dai ...

rEaRxwIeW : @potatooiooooi ah no vero devi comprare la ps5 - _Valyrian : Non avendo la disponibilità per comprare la switch, né tanto meno la ps5 pfffffft sti cazzi proprio, riporto alla l… - senzawords : Si raga ma mi fate comprare sta ps5 dio cantante - Frankscan1965 : RT @FOGGIA76: Mi vorrei comprare la ps5 per regalarla a mio figlio, ma grossa crisi economica che sta colpendo il nostro paese la rende int… - FOGGIA76 : Mi vorrei comprare la ps5 per regalarla a mio figlio, ma grossa crisi economica che sta colpendo il nostro paese la… -