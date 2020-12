Cassazione: è reato di maltrattamenti insultare la moglie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Annamaria Villafrate - Gli insulti quotidiani alla moglie sono espressione della continuità e ripetitività delle condotte necessarie a integrare il reato di maltrattamenti. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Annamaria Villafrate - Gli insulti quotidiani allasono espressione della continuità e ripetitività delle condotte necessarie a integrare ildi

DanielApplebaum : @AndreaPoppin Suppongo si riferisca a questo: - pastefano43 : Ma se il presunto reato è come è anteriore alla entrata in vigore della legge applicata a Del Turco, mi pare la ca… - iunocu : “#Reato di #estorsione e reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura ed elementi differenziali” – C… - AlexTheMod : @embonaccorso Allora ripassati il Codice. Ovviamente (secondo la Cassazione) vale lo stesso se chiami qualcuno nazi… - fainformazione : (brevi note su legge e diritto) - L'originaria disponibilità della donna non rende meno grave il reato di violenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione reato Cassazione: è reato di maltrattamenti insultare la moglie Studio Cataldi Non è reato se il sorvegliato speciale si allontana dall’abitazione sita nel territorio di dimora

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando la quella di primo grado, aveva condannato ...

Parcheggia debordando dalle linee che delimitano il posto auto condominiale: è violenza privata

In tema di reati contro la libertà morale, risponde del reato di violenza privata il condomino che parcheggi la propria vettura nel suo posto ...

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando la quella di primo grado, aveva condannato ...In tema di reati contro la libertà morale, risponde del reato di violenza privata il condomino che parcheggi la propria vettura nel suo posto ...