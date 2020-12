Zaki, Amnesty: l'udienza in Egitto slitta a domenica (Di sabato 5 dicembre 2020) L'udienza di Patrick George Zaki convocata, in anticipo, per sabato, è stata rinviata a domenica, domenica 6 dicembre. Lo scrive su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) L'di Patrick Georgeconvocata, in anticipo, per sabato, è stata rinviata a6 dicembre. Lo scrive su Twitter Riccardo Noury, portavoce diInternational in Italia,...

