VIDEO Inter Bologna HIGHLIGHTS (Di sabato 5 dicembre 2020) L’Inter si rituffa in campionato: affronta il Bologna altrettanto bisognoso di punti. GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A BREVE. Giornal.it. Leggi su giornal (Di sabato 5 dicembre 2020) L’si rituffa in campionato: affronta ilaltrettanto bisognoso di punti. GLISARANNO DISPONIBILI A BREVE. Giornal.it.

Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - Inter : ?? | THROWBACK ?? punizioni ?? magie ?? colpi di tacco Entriamo in clima #InterBologna riammirando alcune gemme neraz… - Inter : ?? | #TOTW Lautaro Martinez è nel @EASPORTSFIFA Team of the Week ?? Disponibile ora su #FIFA21! Quanti di voi lo i… - DespontinFabio : RT @grandesligas_: HAKIMI DE NOVO!???? Inter 3x1 Bologna. - Bigli89 : RT @Inter: ?? | THROWBACK ?? punizioni ?? magie ?? colpi di tacco Entriamo in clima #InterBologna riammirando alcune gemme nerazzurre del pas… -