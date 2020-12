Vaccini | Salvini | ' sì se sicuro | rispettare libertà di scelta'

matteosalvinimi : #Salvini: Vaccini affidati a 'Superman' #Arcuri? Nei mesi della pandemia ha gestito malamente mascherine e ossigeno… - matteosalvinimi : #Salvini: In Gran Bretagna partiranno con i vaccini la settimana prossima, due mesi prima dell'Italia. Agenzia Euro… - matteosalvinimi : #Salvini: Le associazioni del trasporto hanno dato disponibilità a trovarsi ad un tavolo col Governo per organizzar… - lenuccia82 : Salvini mette nello stesso discorso vaccini, euro, immigrati, 60, milionidiitaliani, pranzo di natale, in un disgus… - CirianiCarlo : RT @SarahConnor_18: Non credo che i nuovi vaccini a mRNA possano modificarvi il DNA più di quello che hanno fatto Salvini, Meloni e il Movi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Salvini

OlbiaNotizie

"Come sempre Salvini non ha nemmeno l'umiltà di informarsi nel merito prima di parlare. Anche come segno di rispetto per l'Aula del Senato. In questi mesi abbiamo assunto oltre 46mila professionisti, ...Vaccini, l’ennesima sparata di Salvini “Salvini ha detto al Senato che l’Inghilterra ha già il vaccino e noi no. Ma per forza! In Gran Bretagna c’è la Brexit, sono fuori dall’Europa, non devono aspett ...