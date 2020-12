Uomini e Donne News: il ritorno di Lucrezia divide il web (Di sabato 5 dicembre 2020) Una delle presenze più discusse di questa nuova stagione di Uomini e Donne è sicuramente Lucrezia, il suo ritorno ha diviso il pubblico. Se da un lato molti sono stati felici della sua riapparizione, altri invece la considerano solo una mera opportunità per ottenere una maggiore visibilità sul piano mediatico. Eppure ascoltando le motivazioni di Lucrezia, ne viene fuori una spiegazione piuttosto plausibile. Infatti ha lasciato recentemente una dichiarazione nella quale ha spiegato ai telespettatori il motivo della sua scelta. “Mi sento decisamente meglio rispetto alla prima volta. Sono più tranquilla perché non ho il timore di tenere il piede in due scarpe e penso o almeno spero di potermi vivere questa esperienza nel modo giusto. Mi auguro di essere più pronta ad affrontare quello che verrà e di ... Leggi su anticipazioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Una delle presenze più discusse di questa nuova stagione diè sicuramente, il suoha diviso il pubblico. Se da un lato molti sono stati felici della sua riapparizione, altri invece la considerano solo una mera opportunità per ottenere una maggiore visibilità sul piano mediatico. Eppure ascoltando le motivazioni di, ne viene fuori una spiegazione piuttosto plausibile. Infatti ha lasciato recentemente una dichiarazione nella quale ha spiegato ai telespettatori il motivo della sua scelta. “Mi sento decisamente meglio rispetto alla prima volta. Sono più tranquilla perché non ho il timore di tenere il piede in due scarpe e penso o almeno spero di potermi vivere questa esperienza nel modo giusto. Mi auguro di essere più pronta ad affrontare quello che verrà e di ...

