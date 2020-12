Tragico scontro in tangenziale | morta una donna

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tragedia nellaovest di Milano. Un’intera famiglia sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale.la madre. Milano, grave incidente in: coinvolta intera famiglia su Notizie.it.

CDNewsCalabria : Tragico scontro frontale nel cosentino, muore 58enne - Soverato : Tragico scontro frontale tra due auto, una vittima e un ferito - PrimoPianoMolis : Tragico scontro fra auto, commerciante di Isernia accusato di omicidio stradale - imarkez : RT @blogsicilia: Tragico incidente nella statale 115, un morto e tre feriti nello scontro tra un auto e un furgone - - blogsicilia : Tragico incidente nella statale 115, un morto e tre feriti nello scontro tra un auto e un furgone -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico scontro

OglioPoNews

Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata sulla Statale 18 Tirrena inferiore tra i Comuni di Paola e San Lucido all'altezza del carcere ...L’incidente si è verificato intorno alle sei a Bevagna . Un conducente è deceduto, l’altro è in ospedale Noi e alcuni partner usiamo cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per ...