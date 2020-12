Serie A, le partite della 10a giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming (Di sabato 5 dicembre 2020) Inizia oggi alle 15:00 la decima giornata del campionato Serie A 2020/2021: dove vedere le partite in TV e streaming. Oggi inizia la decima giornata del campionato di calcio di Serie A con l'anticipo Sassuolo-Inter e terminerà lunedì sera con il posticipo Fiorentina-Genoa. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. dove vederle in TV SABATO 5 DICEMBRE Spezia-Lazio, ore 15:00 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Dario Massara, commento: Lorenzo Minotti Juventus-Torino, ore 18:00 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020) Inizia oggi alle 15:00 la decimadelA 2020/2021:vedere lein TV e. Oggi inizia la decimadeldi calcio diA con l'anticipo Sassuolo-Inter e terminerà lunedì sera con il posticipo Fiorentina-Genoa. A che ora evedere le? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.in TV SABATO 5 DICEMBRE Spezia-Lazio, ore 15:00 (Sky SportA 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Dario Massara, commento: Lorenzo Minotti Juventus-Torino, ore 18:00 (Sky SportA 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: ...

