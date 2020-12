Rigatoni all’amatriciana

Leggi su solodonna

(Di sabato 5 dicembre 2020) Come preparare i : Prendo una padella, ci metto la cipolla tagliata sottile sottile e l’olio, lascio ammorbidire la cipolla a fuoco moderato e aggiungo il guanciale a cubetti. Lascio cuocere il guanciale aggiungendo un mestolino di acqua tepida per farlo cuocere bene insieme alla cipolla. Quando il grasso si sarà sciolto aggiungo la passata di pomodoro e mescolando vado ad aggiungere il sale il peperoncino in polvere. Proseguo la cottura del sugo Articolo completo: dal blog SoloDonna