Naya Rivera, la raccolta fondi creata dal cast di Glee in memoria dell'attrice (Di sabato 5 dicembre 2020) A cinque mesi dalla scomparsa di Naya Rivera, le sue ex co-star di Glee hanno voluto mettere su una raccolta fondi in sua memoria. Sono già passati cinque mesi dalla prematura scomparsa di Naya Rivera, ma la generosità dell'attrice di Glee continua a lasciare il segno attraverso l'operato dei suoi colleghi e amici. Le ex co-star della ragazza nella popolare serie targata Fox, Glee, hanno infatti voluto onorare la memoria di Naya con una raccolta fondi in suo nome, il cui ricavato durante le feste andrà a un'organizzazione molto cara all'attrice, Alexandria House.

