TV7Benevento : Mps: Sileoni (Fabi), 'licenziamenti? Se toccano una persona blocchiamo settore'... - alfrig409 : #Banche #Bancari e #Banchieri #FABI #MPS #Sileoni Vi spiego azioni e fallimenti di #Mustier in #Unicredit… - StartMagNews : Serve mettere insieme le tre debolezze del settore bancario italiano: Popolare di Bari, Carige e Monte dei Paschi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Sileoni

Se in Mps toccano una persona, blocchiamo tutto il settore bancario, assieme alle altre organizzazioni sindacali”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la ...Non c’è solo l’emendamento con la proposta di patrimoniale ad essere tornato in pista per le eventuali modifiche alla manovra economica del governo. Fra i ricorsi accettati ci sono anche quelli di Dav ...