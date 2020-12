Mihajlovic: “La talpa? Siamo vicini a trovarla, resterà a casa” (Di domenica 6 dicembre 2020) Ai microfoni di Dazn, Sinisa Mihajlovic è tornato sulla storia della talpa dentro lo spogliatoio già denunziata alla vigilia di Inter-Bologna. Così l’allenatore serbo: “Non ho ancora trovato la talpa, altrimenti lo avreste saputo. Sarebbe rimasta a casa, nascosta. Ma Siamo sempre più vicini a trovarla”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Ai microfoni di Dazn, Sinisaè tornato sulla storia delladentro lo spogliatoio già denunziata alla vigilia di Inter-Bologna. Così l’allenatore serbo: “Non ho ancora trovato la, altrimenti lo avreste saputo. Sarebbe rimasta a casa, nascosta. Masempre più”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | AVVERSARI Ecco la formazione dei rossoblu: chiè il giocatore più pericoloso tra gli uomini di Mihajlovic? ??… - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #InterBologna, #Mihajlovic analizza la sconfitta: 'Cambio modulo interpretato male' - sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Non siamo stati la solita squadra': Il tecnico: 'Anche loro non hanno creato molto. Non siam… - DonyLove : #Mihajlovic la persona più falsa del mondo. Vabbè amico della tigre #Arkan, detto questo detto tutto.... #InterBologna - DiMarzio : #InterBologna, #Mihajlovic analizza la sconfitta: 'Cambio modulo interpretato male' -

