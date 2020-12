Maradona, clamoroso nel testamento: esclusi alcuni degli affetti più cari (Di sabato 5 dicembre 2020) Un cambio di eredità all’ultimo minuto. Maradona avrebbe escluso dal testamento alcuni cari, la reazione dei familiari: battaglia legale in vista Grande confusione intorno alla vicenda testamento Maradona. Da quanto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 5 dicembre 2020) Un cambio di eredità all’ultimo minuto.avrebbe escluso dal, la reazione dei familiari: battaglia legale in vista Grande confusione intorno alla vicenda. Da quanto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Un cambio di eredità all'ultimo minuto. Maradona avrebbe escluso dal testamento alcuni cari. La reazione dei familiari: battaglia legale in vista ...

Secondo alcune indiscrezioni, Diego avrebbe rivisto le sue ultime volontà qualche anno fa quando viveva a Dubai ...

