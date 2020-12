Leonardo, dirigente ed ex dipendete coinvolti in cyber attacco (Di sabato 5 dicembre 2020) Un dirigente e un ex dipendente della Leonardo spa , sono stati arrestati perchè per quasi due anni, attraverso malware inserito nei pc in decine di postazioni di lavoro nello stabilimento Leonardo di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Une un ex dipendente dellaspa , sono stati arrestati perchè per quasi due anni, attraverso malware inserito nei pc in decine di postazioni di lavoro nello stabilimentodi ...

Agenzia_Ansa : #Cyberattacco a #Leonardo, presi dirigente ed ex dipendente. Furto con trojan, presi di mira dati strategici per la… - Silendo_org : Cyber attacco a Leonardo, presi dirigente ed ex dipendente - andy_reds : RT @Agenzia_Ansa: #cyberattacco a Leonardo, misure cautelari per un dipendente ed un ex dirigente. Trafugati in 2 anni 10 gigabyte di dati.… - alcinx : RT @Agenzia_Ansa: #cyberattacco a Leonardo, misure cautelari per un dipendente ed un ex dirigente. Trafugati in 2 anni 10 gigabyte di dati.… - Agenzia_Ansa : #cyberattacco a Leonardo, misure cautelari per un dipendente ed un ex dirigente. Trafugati in 2 anni 10 gigabyte di… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo dirigente Cyber attacco a Leonardo, presi dirigente ed ex dipendente La Prealpina Aerospazio, attacco hacker alla Leonardo di Pomigliano d’Arco: due arresti (I NOMI)

Ordinanza di custodia cautelare per un dirigente e un ex dipendente: violati decine di computer del polo tecnologico con base nel Napoletano ...

Leonardo, dirigente ed ex dipendete coinvolti in cyber attacco

Misure cautelari per i sospetti che per 2 anni avrebbero, grazie a un malware, sottratto molti dati e informazioni classificati di rilevante valore aziendale ...

Ordinanza di custodia cautelare per un dirigente e un ex dipendente: violati decine di computer del polo tecnologico con base nel Napoletano ...Misure cautelari per i sospetti che per 2 anni avrebbero, grazie a un malware, sottratto molti dati e informazioni classificati di rilevante valore aziendale ...