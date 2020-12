La Salernitana continua a volare. Vince il Frosinone, pari Lecce (Di sabato 5 dicembre 2020) Non cambia il primato in questo decimo turno di Serie B con la Salernitana che fa 1-0 con il Cittadella e blinda il primo posto portandosi a +2 dalla Spal che asfalta per 4-0 il Pisa . Trova tre punti ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) Non cambia il primato in questo decimo turno di Serie B con lache fa 1-0 con il Cittadella e blinda il primo posto portandosi a +2 dalla Spal che asfalta per 4-0 il Pisa . Trova tre punti ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana continua La Salernitana blinda il primo posto. Vince il Frosinone, pari Lecce Corriere dello Sport.it La Salernitana batte il Cittadella e conquista 3 punti

La Salernitana batte il Cittadella 1-0 in una gara insidiosa e difficile. Bogdan porta in vantaggio i granata a 5 minuti dalla fine ...

Salernitana-Cittadella, le pagelle: Bogdan decisivo, Gargiulo frizzante

PAGELLE SALERNITANA CITTADELLA – Vittoria fondamentale per continuare a macinare punti importanti in chiave promozione per la Salernitana. Si stoppa la marcia del Cittadella di Venturato che non riesc ...

PAGELLE SALERNITANA CITTADELLA – Vittoria fondamentale per continuare a macinare punti importanti in chiave promozione per la Salernitana. Si stoppa la marcia del Cittadella di Venturato che non riesc ...