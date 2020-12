La destra prega per un secondo mandato di Trump | ma la risposta sui social è perfetta

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 5 dicembre 2020) Mancava solo la preghiera perdellareligiosa, o forse no. In ogni caso ci ha pensato il sito ultraconservatore Right Wing Watch a rendere plastico suiil sentimento dei conservatori cristiani sul risultato delle elezioni. E così oggi ha pubblicato il video in cui l’ex deputata del Minnesota Michelle Bachmann si appella a Dio per undi. Una richiesta che ha ricevuto anche la sua, con l’account satirico God (Dio, in inglese) che ha risposto con un semplice ma netto “NO”. LEGGI ANCHE >dice che Twitter fa cose comuniste La preghiera pere chi è Michelle Bachmann La preghiera perdi Michelle Bachmann, non è una novità nell’ambiente dell’estrema ...