Inter-Bologna, Hakimi: "I miei movimenti devono aiutare la squadra, ecco cosa mi ha detto Conte" (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Inter ha superato 3-1 il Bologna e si è di conseguenza confermata al secondo posto in classifica.Mattatore del match è stato Hakimi che ha realizzato una doppietta, due gol di pregevole fattura che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare i tre punti. Il laterale marocchino, ai microfoni di DAZN al termine della sfida di San Siro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Conte mi parla, ovviamente mi dice quel che devo fare per migliorare, ci sono dei movimenti che devo fare per aiutare la squadra, piano piano automatizzeremo il tutto".

