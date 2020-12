Indagano sullo spaccio | i pusher li denunciano | agenti finiscono nei guai

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Federico Garau Ancora sotto choc per l'accaduto i colleghi che operano in questura: "Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso e abbiamo piena fiducia nella magistratura" L'accusa arriva da due spacciatori, ovvero quelli che quotidianamente combattono per le strade di Torino, ed a causa di essa la responsabile della stazione di polizia "Dora Vanchiglia" Alice Rolando e tresuoi sottoposti saranno sollevati dai rispettivi incarichi per un periodo che oscilla tra i 6 ed i 10 mesi. Come riportato da Libero, i quattro poliziotti risultano indagati a vario titolo per "sequestro di persona, concussione, peculato, corruzione e falso ideologico in atto pubblico", accuse che hanno comportato l'emissione di misure cautelari da parte del gip Ersilia Palmieri, a causa delle quali glinon potranno più svolgere le rispettive ...