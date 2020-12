(Di sabato 5 dicembre 2020) Il Cairo, 5 dic. (Adnkronos) - L'per ildella custodia cautelare di Patricksi terrà, invece che oggi. Lo ha riferito su Twitter l', l'ong con la quale collaborava lo studente egiziano dell'Università di Bologna, spiegando che la decisione susarà presa durante la stessa sessione in cui si deciderà sul congelamento dei beni dell'

amnestyitalia : Buone notizie! I tre dirigenti di @EIPR hanno lasciato la prigione di Tora e sono pronti a tornare a casa. Bentorna… - amnestyitalia : ?? Ultim’ora #Egitto Sembra che Basher, Karim e Gasser, membri dell’Ong con cui collaborava Zaki, potrebbero essere… - Open_gol : ?? I tre attivisti sono stati liberati - TV7Benevento : Egitto: Eipr, udienza su rinnovo carcerazione Zaki slitta a domani... - Robbamir : #Egitto Tre rilasci nell’ong #Eipr, oggi si spera per Patrick #Zaki -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Eipr

Il Cairo, 5 dic. (Adnkronos) - L'udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki si terrà domani, invece che oggi. Lo ha riferito su ...L'udienza sulla carcerazione di Patrick Zaki convocata per oggi è stata rinviata a domani, domenica 6 dicembre. Lo scrive su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, citan ...