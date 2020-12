Dopo DayDreamer andrà in onda Bay Yanlis, in prima serata su Canale 5 con Can Yaman (Di sabato 5 dicembre 2020) Can Yaman arriva n Italia con una nuova soap opera Da qualche anno a questa parte Mediaset ha puntato molto sulle soap opera turche. prima con DayDreamer – Le Ali del Sogno, proprio come Charry Season – Le Stagioni del cuore, poi l’anno scorso con Bitter Sweet – Ingredieni d’amore, e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima, però, a differenza delle altre che sono andate in onda su Canale 5 solo in estate, sta continuando la programmazione anche in autunno e inverno. Al momento, le avventure di Can e Sanem continuano ad andare in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, ma soprattutto le fan si chiedono spesso dove e quando potranno rivedere l’attore. A quanto pare, Can Yaman ritornerà presto con una nuova serie tv. Andiamo a vedere nel ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 5 dicembre 2020) Canarriva n Italia con una nuova soap opera Da qualche anno a questa parte Mediaset ha puntato molto sulle soap opera turche.con– Le Ali del Sogno, proprio come Charry Season – Le Stagioni del cuore, poi l’anno scorso con Bitter Sweet – Ingredieni d’amore, e ora– Le Ali del Sogno. Quest’ultima, però, a differenza delle altre che sono andate insu5 solo in estate, sta continuando la programmazione anche in autunno e inverno. Al momento, le avventure di Can e Sanem continuano ad andare insulla rete ammiraglia del Biscione, ma soprattutto le fan si chiedono spesso dove e quando potranno rivedere l’attore. A quanto pare, Canritornerà presto con una nuova serie tv. Andiamo a vedere nel ...

Elvira687 : RT @MasterAb88: UFFICIALE Dopo la fine di #Daydreamer (andrà in prima serata il giovedì sera a gennaio e forse anche al pomeriggio al post… - SusyMely1 : RT @Giusy05033470: UFFICIALE Dopo la fine di #Daydreamer (andrà in prima serata il giovedì sera a gennaio e forse anche al pomeriggio al p… - GarethWorld1 : RT @Giusy05033470: UFFICIALE Dopo la fine di #Daydreamer (andrà in prima serata il giovedì sera a gennaio e forse anche al pomeriggio al p… - Urszula36022413 : RT @Giusy05033470: UFFICIALE Dopo la fine di #Daydreamer (andrà in prima serata il giovedì sera a gennaio e forse anche al pomeriggio al p… - gloria11119 : RT @MasterAb88: UFFICIALE Dopo la fine di #Daydreamer (andrà in prima serata il giovedì sera a gennaio e forse anche al pomeriggio al post… -