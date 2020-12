Crocchette di salmone e patate al forno (Di sabato 5 dicembre 2020) Se non sapete cosa preparare in questi giorni al mare o in città questa ricetta per le è proprio quello che stavate cercando. La preparazione è facile ed il risultato è assicurato, vedrete che questa ricetta piacerà a tutti soprattutto ai bambini. Una ricetta comoda, da utilizzare come piatto unico oppure all’interno di aperitivi o cene a buffet, vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 400 g di salmone 400 g di patate 4-5 cucchiai di pangrattato 1-2 uova Sale fino q.b. Pepe nero q.b. 1/2 spicchietto d’aglio Prezzemolo fresco q.b. Buccia di limone (facoltativa) Iniziamo la preparazione delle Crocchette di salmone e patate portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a mettere le patate sbucciate, lavate e ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 5 dicembre 2020) Se non sapete cosa preparare in questi giorni al mare o in città questa ricetta per le è proprio quello che stavate cercando. La preparazione è facile ed il risultato è assicurato, vedrete che questa ricetta piacerà a tutti soprattutto ai bambini. Una ricetta comoda, da utilizzare come piatto unico oppure all’interno di aperitivi o cene a buffet, vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 400 g di400 g di4-5 cucchiai di pangrattato 1-2 uova Sale fino q.b. Pepe nero q.b. 1/2 spicchietto d’aglio Prezzemolo fresco q.b. Buccia di limone (facoltativa) Iniziamo la preparazione dellediportando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a mettere lesbucciate, lavate e ...

Se non sapete cosa preparare in questi giorni al mare o in città questa ricetta per le crocchette di salmone e patate al forno è perfetta ...

Se non sapete cosa preparare in questi giorni al mare o in città questa ricetta per le crocchette di salmone e patate al forno è perfetta ...