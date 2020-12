Cremonese-Entella: prima vittoria per i lombardi (Di sabato 5 dicembre 2020) Una gara di cuore giocata da gladiatori. Cremonese-Entella viene decisa da una doppietta di Strizzolo nella prima frazione. Nella ripresa gli ospiti accorciano con l’autogol di Valzania. Negli ultimi minuti di gara i lombardi si arrangiano come possono a causa dell’inferiorità numerica a causa dell’infortunio di Fornasier. L’Entella ci mette anima e corpo, ma alla fine ad esultare sono i padroni di casa. prima vittoria per la truppa di Bisoli, gli ospiti continuano il proprio trend negativo. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Sorprende Bisoli, che schiera un 4-3-3. Alfonso in porta, Terranova -Fornasier centrali e i terzini Bianchetti e Valeri. Linea di centrocampo con Valzania, Gustafson e Deli. In attacco c’è Strizzolo, supportato dalle ali Pinato e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Una gara di cuore giocata da gladiatori.viene decisa da una doppietta di Strizzolo nellafrazione. Nella ripresa gli ospiti accorciano con l’autogol di Valzania. Negli ultimi minuti di gara isi arrangiano come possono a causa dell’inferiorità numerica a causa dell’infortunio di Fornasier. L’ci mette anima e corpo, ma alla fine ad esultare sono i padroni di casa.per la truppa di Bisoli, gli ospiti continuano il proprio trend negativo. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Sorprende Bisoli, che schiera un 4-3-3. Alfonso in porta, Terranova -Fornasier centrali e i terzini Bianchetti e Valeri. Linea di centrocampo con Valzania, Gustafson e Deli. In attacco c’è Strizzolo, supportato dalle ali Pinato e ...

