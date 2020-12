Caso Suarez, la difesa di Paratici: il chiarimento prima del derby col Toro (Di sabato 5 dicembre 2020) Parla Fabio Paratici: dopo il polverone sollevatosi in seguito alle indagini sul Caso Suarez, il dirigente bianconeri si è difeso prima del derby. Il Caso Surez è scoppiato nuovamente in questi gironi, e il polverone ha già investito tutta la Juventus. Tra quelli maggiormente colpiti dalla situazione c’è Fabio Paratici, dirigente della Juventus che risulta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 dicembre 2020) Parla Fabio: dopo il polverone sollevatosi in seguito alle indagini sul, il dirigente bianconeri si è difesodel. IlSurez è scoppiato nuovamente in questi gironi, e il polverone ha già investito tutta la Juventus. Tra quelli maggiormente colpiti dalla situazione c’è Fabio, dirigente della Juventus che risulta Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - GoalItalia : Caso #Suarez, parla #Paratici ??? 'Fare domande non è assolutamente un reato. Se rifarei le stesse cose? Certamente… - MCalcioNews : Caso Suarez, le dichiarazioni di Fabio Paratici prima di Juventus-Torino ? -