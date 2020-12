Campania, Chiara non ce l’ha fatta: muore di Covid a 17 anni dopo 2 settimane di agonia (Di sabato 5 dicembre 2020) Una 17enne di Avella positiva al coronavirus è morta nel Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La giovane, affetta da gravi patologie congenite, era ricoverata al Moscati dallo scorso 23 novembre. Comunità sotto choc A rendere nota la notizia è “Avellino Today“. La ragazza era risultata positiva al coronavirus ed era stata ricoverata all’ospedale Moscati di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 5 dicembre 2020) Una 17enne di Avella positiva al coronavirus è morta nelHospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La giovane, affetta da gravi patologie congenite, era ricoverata al Moscati dallo scorso 23 novembre. Comunità sotto choc A rendere nota la notizia è “Avellino Today“. La ragazza era risultata positiva al coronavirus ed era stata ricoverata all’ospedale Moscati di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

GiovannaDiTroia : RT @dariocurcio5: Riapertura delle #scuole. In Commissione Cultura del Consiglio @ComuneNapoli, presieduta da Chiara Guida, incontro con l'… - VincentMele92 : La sintesi chiara di Peppe Barra su come la #Campania stia vivendo questo periodo da #zonarossa. - MiminoRICCIARDI : Autocertificazione covid anche a Natale: quando serve il modulo e come compilarlo - dariocurcio5 : Riapertura delle #scuole. In Commissione Cultura del Consiglio @ComuneNapoli, presieduta da Chiara Guida, incontro… - titty_napoli : RT @Simo_Castellano: Io davvero non riesco a credere che in mezz’ora di conferenza #DeLuca non abbia neanche provato a comunicare in manier… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Chiara Tragedia in Campania, Chiara muore a 17 anni di Covid Il Meridiano News De Luca e Zingaretti sono ormai pappa e ciccia, cosa significherà ciò per il futuro della Campania?

Il Mes ed i 209 miliardi di euro che l’Europa mette a disposizione del nostro paese sono la causa della rottura di questa massa parlamentare eterogenea e fragile allo stesso tempo. Non si sa come andr ...

PizzaiUolo napoletano, celebrazioni per i tre anni dal riconoscimento UNESCO

Dal 7 al 9 dicembre, tre giorni di eventi e iniziative dedicati all'arte del pizzaiuolo patrimonio immateriale dell’Umanità: dal presepe speciale alla Pizza Solidale ...

Il Mes ed i 209 miliardi di euro che l’Europa mette a disposizione del nostro paese sono la causa della rottura di questa massa parlamentare eterogenea e fragile allo stesso tempo. Non si sa come andr ...Dal 7 al 9 dicembre, tre giorni di eventi e iniziative dedicati all'arte del pizzaiuolo patrimonio immateriale dell’Umanità: dal presepe speciale alla Pizza Solidale ...