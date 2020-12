Calcio, Inter-Bologna 3-1: Lukaku e la doppietta di Hakimi stendono i rossoblù (Di sabato 5 dicembre 2020) L’Inter risponde alla vittoria della Juventus e si libera del Bologna con il punteggio di 3-1 nel terzo anticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021. Allo stadio Giuseppe Meazza i nerazzurri non hanno lasciato scampo ai rossoblù, incanalando il match dalla propria parte sin dall’avvio del match, e mettendo in cascina tre punti importanti nella lotta verso lo Scudetto. A questo punto in classifica la squadra allenata da mister Antonio Conte sale al secondo posto della graduatoria con 21 punti, a 2 lunghezze dal Milan e mantenendo un punto di margine sulla Juventus. I felsinei di mister Sinisa Mihajlovic, invece, rimangono al decimo posto a quota 12 punti, con 4 vittorie, nessun pareggio e ben 6 sconfitte. L’Inter è scesa in campo con il classico 3-5-2 con Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) L’risponde alla vittoria della Juventus e si libera delcon il punteggio di 3-1 nel terzo anticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021. Allo stadio Giuseppe Meazza i nerazzurri non hanno lasciato scampo ai, incanalando il match dalla propria parte sin dall’avvio del match, e mettendo in cascina tre punti importanti nella lotta verso lo Scudetto. A questo punto in classifica la squadra allenata da mister Antonio Conte sale al secondo posto della graduatoria con 21 punti, a 2 lunghezze dal Milan e mantenendo un punto di margine sulla Juventus. I felsinei di mister Sinisa Mihajlovic, invece, rimangono al decimo posto a quota 12 punti, con 4 vittorie, nessun pareggio e ben 6 sconfitte. L’è scesa in campo con il classico 3-5-2 con Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in ...

