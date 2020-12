Buenos Aires vuole intitolare una via a Maradona (Di sabato 5 dicembre 2020) A Napoli ieri è stato intitolato lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona, a Buenos Aires invece si proverà a dedicargli una via visto che già un impianto che ha il suo nome. Il Corriere dello Sport scrive che “è arrivata la proposta di tutto il Parlamento del Distretto Federale di Buenos Aires ha proposto di intitolare all’ex fuoriclasse una strada che porta allo stadio Argentinos Juniors, ribattezzato lo stadio Maradona nel 2004“. Maradona ha giocato le sue prime cinque stagioni da professionista nell’Argentinos Juniors, dove si è formato nel settore giovanile, tra il 1976 e il 1981. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) A Napoli ieri è stato intitolato lo stadio San Paolo a Diego Armando, ainvece si proverà a dedicargli una via visto che già un impianto che ha il suo nome. Il Corriere dello Sport scrive che “è arrivata la proposta di tutto il Parlamento del Distretto Federale diha proposto diall’ex fuoriclasse una strada che porta allo stadio Argentinos Juniors, ribattezzato lo stadionel 2004“.ha giocato le sue prime cinque stagioni da professionista nell’Argentinos Juniors, dove si è formato nel settore giovanile, tra il 1976 e il 1981. L'articolo ilNapolista.

welikeduel : A Buenos Aires con Fabrizio Di Buono, nei giorni della scomparsa di Diego Armando Maradona #propagandalive - SkyTG24 : Buenos Aires piange il suo Diego Armando #Maradona. In migliaia sono scesi in strada per rendere omaggio al Pibe de… - chetempochefa : 'Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires.“ Questa sera… - napolista : Buenos Aires vuole intitolare una via a Maradona Il Corriere dello Sport riporta la proposta del Parlamento: dedica… - HiikaruArt : @wadeotaku VENITE A ARGENTINA - BUENOS AIRES PAPAAAAAAAAA ???????????????????? uwu -