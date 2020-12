Bjørkan | «Il Milan può vincere lo scudetto | basta far giocare Hauge»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 dicembre 2020), d.s. del Bodoe Glimt ed ex tecnico del club norvegese, parla con molto piacere di Hague, protagonista in crescita, d.s. del Bodoe Glimt ed ex tecnico del club norvegese, parla con molto piacere alla Gazzetta dello sport di Hague, protagonista in crescita. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24 ALL’IMPROVVISO- «Ero andato a vederlo, poi tra gli avversari è spuntato…» UN PREDESTINATO- «aveva 7 anni, quel giorno dribblò tutti e segnò un paio di gol. Ricordo un ragazzino secco che palleggiava nel cortile di casa senza far mai cadere la palla. Un predestinato. Bastò una partita…». Leggi su Calcionews24.com