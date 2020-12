Addio ad Emilio Rago | maestro d’amicizia

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 5 dicembre 2020) A questo tempo fermo e mortale si è immolato anche, erede di una schiatta che, da cinque generazioni, coltiva le fertili terre della piana di Battipaglia, amico della natura, in cui vedeva una struttura magnifica con tanta umiltà e con un autentico sentimento religioso che non ha niente a che fare con il misticismo. Cognome prestigioso quello deiche ha sposato quello della cittadina in cui, l’antica masseria è divenuta una dei colossi della cosiddetta IV gamma a livello europeo, ma nel rispetto di tutto e tutti, non immemore della lezione dell’ indimenticato sindaco Lorenzo, vittima della propria ostinazione alla rettitudine. Il nome diè legato a filo doppio anche a quelli dei suoi amati cavalli, con i quali, in questi ultimi tempi non mancava mai di strappare un ...