Volkswagen - Diess: difficile rispettare i limiti sulle emissioni per il 2020 e il 2021 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Manca poco alla fine dell'anno e il gruppo Volkswagen è ormai quasi certo di non riuscire a rispettare i limiti alle emissioni imposti dall'Unione Europea, e di conseguenza non riuscirà a evitare le sanzioni connesse. Nello specifico, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Herber Diess in un'intervista a Wirtschaftswoche (settimanale della principale testata economica tedesca, Handelsblatt), è improbabile che il costruttore riesca a vendere un numero sufficiente di auto elettriche per soddisfare i requisiti comunitari, non solo per il 2020 ma anche per il 2021. "Ora stiamo lavorando sotto forte pressione per avvicinarci il più possibile agli obiettivi - ha sottolineato Diess -. Il prossimo anno sarà più facile ed entro il 2022 non ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 dicembre 2020) Manca poco alla fine dell'anno e il gruppoè ormai quasi certo di non riuscire aalleimposti dall'Unione Europea, e di conseguenza non riuscirà a evitare le sanzioni connesse. Nello specifico, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Herberin un'intervista a Wirtschaftswoche (settimanale della principale testata economica tedesca, Handelsblatt), è improbabile che il costruttore riesca a vendere un numero sufficiente di auto elettriche per soddisfare i requisiti comunitari, non solo per ilma anche per il. "Ora stiamo lavorando sotto forte pressione per avvicinarci il più possibile agli obiettivi - ha sottolineato-. Il prossimo anno sarà più facile ed entro il 2022 non ...

chevida : Volkswagen, Diess: 'Difficile rispettare limiti Ue sulla CO2 per il 2020 e il 2021' - - grandealdo : A parte la citazione di Artemis (Dio della caccia.... DIO??), articolo interessante, una sfida è una svolta epocale… - vaielettrico : Il più cliccato su @Vaielettrico / Anche i tedeschi nel loro piccolo... Il vertice #Volkswagen di nuovo nel caos: v… - motorionline : #Volkswagen, stampa tedesca: “Il CEO Herbert #Diess non riceverà la proroga del mandato“ - Automoto_it : Il presidium del consiglio di sorveglianza del gruppo #Volkswagen conferma #HerbertDiess come Report #CEO, ma il ma… -