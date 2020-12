Ue: Amendola, 'no ritardi su Recovery, pesa veto sciagurato Polonia e Ungheria' (Di venerdì 4 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) su Notizie.it.

galfort2 : . da quello per gli Affari europei Enzo Amendola, poi un comitato di esperti che affiancheranno le pubbliche ammini… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Caos #vaccino Solo la moglie del ministro non vede i ritardi del #Governo - 202020Giacomo : - MenegazziMarina : Covid e caos vaccino, la moglie del ministro Karima Moual: 'Non vedo ritardi e disorganizzazione' - boettoisabella1 : RT @tempoweb: Caos #vaccino Solo la moglie del ministro non vede i ritardi del #Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Amendola ritardi Recovery Fund, Amendola precisa: "Nessun ritardo nella presentazione" Sky Tg24 Ue: Amendola, 'no ritardi su Recovery, pesa veto sciagurato Polonia e Ungheria'

Quello non è il ruolo del mio ministero, che non è un ministero di spesa", osserva. Quanto ai ritardi sul Recovery, Amendola ribatte: "Non siamo in ritardo il vero ritardo è questo veto sciagurato di ...

Governo: Amendola, maggioranza deve avere unità su temi di politica estera

Il governo ha bisogno di una maggioranza sui temi di politica estera, altrimenti non può andare avanti. Lo ha detto il ministro per ...

Quello non è il ruolo del mio ministero, che non è un ministero di spesa", osserva. Quanto ai ritardi sul Recovery, Amendola ribatte: "Non siamo in ritardo il vero ritardo è questo veto sciagurato di ...Il governo ha bisogno di una maggioranza sui temi di politica estera, altrimenti non può andare avanti. Lo ha detto il ministro per ...