Traffico Roma del 04-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto diversi disagi in zona Portuense Magliana per incidente e fortemente rallentato ilin via Portuense tra Newton e via Antonio oroboni verso il centro così invece sul viadotto della Magliana proprio sul ponte in direzione Eur Ostiense per una riduzione di carreggiata congestionato ilsulla via della Magliana fra via Foiano della Chiana e via Brescia code per incidente in tangenziale Tra campi sportivi e Salaria verso San Giovanni forti rallentamenti perinvece in centro sono Lungo Tevere delle Armi sostituito da borsa per l’intero percorso il servizio della linea tram 2 mentre le linee tram 3 e 19 sono sostituite da bus nella tratta Galeno Risorgimento per danneggiamento della rete elettrica possibili ritardi per il servizio ...